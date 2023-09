Terremoto avvertito a Napoli | sciame sismico in corso ai Campi Flegrei

(Di giovedì 7 settembre 2023) Una forte scossa diè stata avvertita neie acentro, con segnalazioni partite dal Vomero a Chiaia e in altre zone della città. Stando alle prime rilevazioni dell’Ingv, la scossa alle 19.45 ha avuto una magnitudo non superiore a 3, secondo i calcoli preliminari, con l’epicentro nell’area degli Astoni, un’oasi naturale trae Pozzuoli, alla profondità di 1,7 chilometri. Da tempo neiviene osservato il fenomeno di sciami sismici ripetuti legati al bradisismo. September 7, 2023 September 7, 2023 In aggiornamento Leggi anche:: cinque scosse,sui...

Il terremoto è stato avvertito in varie zone della città, soprattutto nei quartieri dell'area occidentale e in quelli collinari: Fuorigrotta, Agnano, e Vomero. Panico al cinema The Space, dove gli

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli da numerosi cittadini, in diverse parti della città. Al momento non ci sono segnalazioni di danni. È seguito uno sciame sismico ai Campi ...Scossa di terremoto avvertita anche a Napoli intorno alle 19.40. Secondo le prime stime del’Ingv, ha avuto una magnitudo di 3.6 e probabilmente un epicentro nell’area degli Astroni, oasi naturale al ...