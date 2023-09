Terremoto a Napoli | scossa avvertita in tutta la città

Leggi su 2anews

(Di giovedì 7 settembre 2023) Fortedi, con i cittadini di alcuni quartieri che sono scesi in strada per la paura. Una fortediè stataoggi, giovedì 7 settembre 2023, intorno alle 19:40. Numerose le segnalazioni da parte di tutti i cittadini, alcuni dei quali sono scesi in strada