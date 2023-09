Terremoto a Napoli oggi | scossa magnitudo 3 8

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Unadidi3.8 è stata registrata dall'Ingv alle 19.45 nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 2 km. "Dalle ore 19.45 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile". La, informa una nota, "è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

