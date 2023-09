Terremoto a Napoli | la reazione del conduttore della TGR in diretta – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 7 settembre 2023) TGR Campania La scossa diverificatasi nella zona di, con epicentro ad Astroni, è stata avvertita anche al TGR Campania. Durante l’edizione delle 19.30, il giornalista Alessandro Di Liegro si è reso conto di ciò che stava accadendo a causa del forte tremolio dello studio. Prima del lancio di un servizio, Di Liegro si è accortoscossa e si è rivolto ai telespettatori: “Intanto c’è unin corso, in questo momento, in studio. Scusateci, c’è unin corso in questo momento in studio. Scusateci se interrompiamo un attimo il telegiornale“. Resosi conto di essere ancora in, il giornalista ha proseguito: “Siamo calmi, siamo tranquilli“. Momenti di apprensione in cui Di Liegro ha sempre mantenuto la calma, non abbandonando la sua ...