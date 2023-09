Tennis | Us Open Keys batte Vondrousova | in semifinale contro Sabalenka

(Di giovedì 7 settembre 2023) La statunitense si è imposta in due set e adesso sfiderà la bielorussa, prossima numero 1 Wta NEW YORK (STATI UNITI) - Madisoninagli US, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows. La statunitense, diciassettesima testa di serie, h

NEW YORK (STATI UNITI) - Polemiche a non finire nel corso della sfida tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev , valida per i quarti di finale degli Use vinta con un netto 3 - 0 dal classe 1996 . Un derby a tinte russe disputato sul cemento dell' 'Arthur Ashe Stadium ' in condizioni a dir poco proibitive: 34° gradi ( 39 percepiti all'interno ...Sono le parole di Sascha Zverev al termine della sconfitta in tre set per mano di Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US2023. Zverev riconosce di aver provato un 'grande disagio, qualcosa ...Keys resta dunque in corsa come Cori Gauff per diventare la prima finalista statunitense allo USdal 2019. ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE MASCHILE TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE TABELLONE ...

Us Open, i risultati di oggi: Alcaraz e Medvedev in semifinale Sky Sport

Carlos Alcaraz raggiunge la semifinale degli Us Open 2023 spazzando via Alexander Zverev in due ore e ventiquattro minuti di gioco. Lo spagnolo trionfa per tre set a zero, con il punteggio di 6-3, 6-2 ...NEW YORK (STATI UNITI) - Carlos Alcaraz vola alle semifinali degli Us Open. Lo spagnolo, numero uno del ranking Atp e campione in carica, supera in tre set (6-3, 6-2, 6-4) il tedesco Alexander Zverev ...