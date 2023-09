Tennis | Us Open Keys batte Vondrousova | in semifinale contro Sabalenka

(Di giovedì 7 settembre 2023) La statunitense si è imposta in due set e adesso sfiderà la bielorussa, prossima numero 1 Wta NEW YORK (STATI UNITI) - Madisoninagli US, quarta e ultima prova del Grande Slam, ...

La statunitense si è imposta in due set e adesso sfiderà la bielorussa, prossima numero 1 Wta NEW YORK (STATI UNITI) - Madison Keys in semifinale agli US, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows. La statunitense, diciassettesima testa di serie, ha sconfitto 6 - 1, 6 - 4 la ceca Marketa Vondrousova, ...NEW YORK (STATI UNITI) - Carlos Alcaraz vola alle semifinali degli Us. Lo spagnolo, numero uno del ranking Atp e campione in carica , supera in tre set (6 - 3, 6 - 2, 6 - 4) il tedesco Alexander Zverev (n.12) dopo due ore e 24' di gioco. Il murciano si giocherà l'...NEW YORK (STATI UNITI) - Polemiche a non finire nel corso della sfida tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev , valida per i quarti di finale degli Use vinta con un netto 3 - 0 dal classe 1996 . Un derby a tinte russe disputato sul cemento dell' 'Arthur Ashe Stadium ' in condizioni a dir poco proibitive: 34° gradi ( 39 percepiti all'interno ...

Us Open, i risultati di oggi: Alcaraz e Medvedev in semifinale

