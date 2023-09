Tennis | Sinner rinuncia alla Coppa Davis | “Poco tempo per recuperare | mi dispiace”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilitaliano attendeva la notizia che è arrivatafa. La diffonde direttamente Jannik, che ufficializza la sua. L’Azzurro era uscito malconcio fisicamente dagli ottavi di finale degli US Open, dove con Zverev poi vincitore, non era riuscito a giocare bene a causa dei crampi e aveva perso (leggi qui).scrive nella sezione della Stories del suo profilo Instagram: “Sfortunatamente non ho avuto abbastanzaper, dopo i tornei in America. Purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E’ sempre un onore giocare per il nostro Paese e sono convinto di tornare in Nazionale, al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi. Ci vediamo”. La competizione ...

