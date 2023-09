Tennis | Sinner | ' non ho ancora recuperato dai tornei in America e non giocherò in Davis' **

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. - (Adnkronos) - "Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo iine purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E' sempre un onore giocare per il nostro Paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo". Così sui propri profili social Jannikufficializza il suo forfait per le sfide di Coppadella prossima settimana a Bologna.

Oltre aanche Berrettini è fuori per l'infortunio alla caviglia subito a New York che lo ha costretto al ritiro al secondo turno contro Rinderknech. Il capitano azzurro sa di avere comunque a ..., che sarà numero 7 nel ranking da lunedì, manca solo la certificazione matematica per ... Sarebbe un regalo in più per i novant'anni di Nicola Pietrangeli, icona del nostroe recordman ...Filippo Volandri accoglie così l'ufficialità delle assenze di Jannike Matteo Berrettini per ... raggiungile al seguente link: www.ticketone.it/artist/davis - cup -Ricordiamo che per i ...

Coppa Davis, Sinner dà forfait: "Poco tempo per recuperare". Al suo posto Arnaldi Sky Sport

Jannik Sinner ha appena ufficializzato sui social la notizia che non parteciperà alle gare della Coppa Davis a Bologna dal 15 al 17 settembre: "Non ho avuto abbastanza tempo per recuperare, è sempre ...Ormai mancava solo l'ufficialità. Jannik Sinner salterà la fase a gironi di Coppa Davis a Bologna. E' stato lo stesso altoatesino, numero 1 ...