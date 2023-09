Tennis | Naomi Osaka pronta a tornare in campo nel 2024

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il sacro fuoco si è riacceso.ha attraversato varie fasi nella sua vita agonistica e ilè uno sport tanto bello quanto crudele per quelle che sono le pressioni da gestire. La campionessa giapponese aveva deciso mesi di fa di allontanarsi dal circuito e di dedicarsi alla vita da mamma. Il 12 luglio di quest’anno è arrivata la notizia della nascita della piccola Shai dalla relazione con il rapper americano Cordae. Dopo aver vinto quattro Slam in carriera (due Australian Open (2019 e 2021) e US Open (2018 e 2020), l’asiatica è intenzionata al’ha detto in un’intervista a ESPN., infatti, non ha nascosto che ilsia una parte della propria vita che le manca e che ogni volta che guarda una partita vorrebbe essere lei a ...

Tennis: Naomi Osaka annuncia ritorno, in campo nel 2024 Agenzia ANSA

