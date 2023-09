Tennis | le WTA Finals del 2023 si terranno a Cancun Nel 2024 in Arabia Saudita?

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopo tanti rumors, ecco l’ufficialità: le WTAdelsi disputeranno a, in Messico, nel periodo che andrà dal 29 ottobre al 5 novembre prossimi. Lo stato nordamericano si è quindi aggiudicato la corsa all’organizzazione di un evento che negli ultimi anni, vista la pandemia e il contratto stipulato con la città cinese di Shenzhen, che però non ha rispettato piani e attese, ha avuto diverse sedi e problematiche. Ora la domanda degli appassionati difemminile e non solo è però la seguente:diventerà una sede con continuità o anche lei rivestirà il ruolo di location momentanea? Secondo quanto riportato da diversi media internazionali, l’obiettivo della WTA sarebbe quello, a partire dal, di approdare in...

Sarà un remake della finale in cui entrambe si sono ritrovate nel1000 di Cincinati, l'ultimo appuntamento di preparazione allo Slam newyorkese. In quell'occasione, che rappresenta anche l'unico ...... offrirà un finale adatto per l'HologicTour 2023 e ci consentirà di continuare a costruire un futuro forte per ilfemminile' . Si era parlato anche di Arabia Saudita come possibile sede, ...... con un padre giocatore di hockey anche se scomparso troppo presto, ma ilnon era affatto ...associato a un primato che proietta sia la tennista sia la Bielorussia ai vertici del ranking, ...

Aryna Sabalenka, la nuova numero 1 del ranking mondiale WTA: chi è la tigre bielorussa che partecipa a una rivoluzione epocale Virgilio Sport

ma il tennis non era affatto una strada ovvia. Oggi, ma anche ieri e presumibilmente domani, il nome di Aryna Sabalenka verrà associato a un primato che proietta sia la tennista sia la Bielorussia ai ...Molti tennisti colpiti da nausea, raffreddore, mal di testa, tosse. Si teme che possa essere la variante Pirola del coronavirus ...