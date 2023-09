Tennis | Berrettini | ‘infortunio non così grave | torno dopo Shanghai’

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. – (Adnkronos) – “Un mix di emozioni. Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto ma una rottura parziale del legamento astragalico anteriore. Purtroppo, però, non riuscirò a recuperare in tempo per unirmi ai ragazzi e rappresentare i colori che più amo per partecipare alla serie di tornei che si terranno in Asia”. Lo dice Matteosui suoi profili social in merito all’infortunio subito al 2° turno dello Us Open contro il francese Arthur Rinderknech che lo costringerà al forfait per gli impegni di Coppa Davis, a Bologna, con la maglia azzurra. “Ho già iniziato la riabilitazione, che spero mi possa far ricominciare a competereil Master 1000 di Shanghai. Grazie come sempre per il supporto e per i messaggi di affetto, siete speciali”, conclude il 27enne romano. ...

Oltre a Sinner ancheè fuori per l'infortunio alla caviglia subito a New York che lo ha costretto al ritiro al secondo turno contro Rinderknech. "Un mix di emozioni". È questo quello che ...Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto - rottura parziale del legamento astragalico anteriore" ha scrittosui suoi profili ...IN AGGIORNAMENTO Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Coppa Davis, Berrettini non ci sarà: "Ma nessuna lesione grave come si era temuto" Sky Sport

Roma, 7 set. - (Adnkronos) - "Un mix di emozioni. Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto ma una rottura parziale del legamento astragalico ...Roma, 7 set. (askanews) – Disco rosso per Jannik Sinner e Matteo Berrettini per la Coppa Davis. Il 13 settembre contro il Canada non ci saranno dunque i due big azzurri. Se per il tennista romano la ...