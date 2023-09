Temptation Island 2023 | ennesimo scontro tra Greta Rossetti e Perla Vatiero | la tentatrice minaccia di mostrare le chat

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 7 settembre 2023) Continua a tener banco la diatriba che sta coinvolgendo, che asi sono contese il cuore di Mirko Brunetti. Le due ragazze si stanno scambiando continue frecciatine sui social, ma la questione sembrerebbe proseguire anche privatamente, tanto da aver spinto lae il suo fidanzato ad intervenire esplicitamente in merito alla realtà dei fatti. Tutto è iniziato con un video pubblicato su TikTok da, nel quale ha scritto: “pov: passa la sua ex”, seguito da un audio in cui si ironizzava sulla bruttezza di una persona non identificata, scatenando una reazione negativa da parte del pubblico, che l’ha preso come un palese insulto rivolto a ...