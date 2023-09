Teenager e violenza L’appello di ActionAid | “Solo educazione sessuale alle superiori non basta”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – I dati della ricerca condotta da Ipsos persu un campione di 14-19enni per indagare su cosa pensano dellatra pari "confermano quanto l'organizzazione osserva nelle scuole da anni, e cioè la necessità di occuparsi dioltre il bullismo e il cyberbullismo, che colpiscono soprattutto gli under 14". E "la proposta del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara di introdurre l'nelle scuolenon puòre". Ne è convinta Maria Sole Piccioli, responsabile Education dell'organizzazione indipendente, che commenta in particolare alcuni aspetti emersi dall'indagine, dati che fotografano un gap di percezione dellae stereotipi di genere che resistono in ...