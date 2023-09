Tasse green su navi e aerei | preparatevi | aumenterà di nuovo tutto

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 7 settembre 2023) Non votate a destra – e neppure al centrodestra, e forse neppure al centro – se volete salvare il pianeta. È il messaggio sotteso a tanti commenti alpacchetto “Fit for 55” dell’Unione europea. Se pensate che “Fit for 55” siano una serie di misure tese a aiutare la popolazione ad arrivare ai 55 anni in perfetta forma (magari lodevolmente detassando le iscrizioni in palestra) vi sbagliate. Gli obiettivi Fit for 55 è invece “un insieme di proposte per rivedere e aggiornare la legislazione Ue e mettere in atto nuove iniziative con l’obiettivo di garantire che le politiche dell’Ue siano in linea con gli obiettivi climatici concordati dal Consiglio e dal Parlamento europeo”. Proviamo a rileggere, in originale: ”… A set of proposal to revise and update and put in place new initiatives with the aim of ensuring that…”. Ok, basta euro-burocratese, tiriamo il ...