Taranto | vasto incendio in zona Croce | fiamme minacciano le abitazioni

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Undi vaste dimensioni è divampato poco dopo ora di pranzo a, in, nelle immediate vicinanze del cimitero. Le, a causa del vento, si sono propagate velocemente e hanno lambito le. A prendere fuoco anche cumuli di sterpaglia e rifiuti abbandonati nei dintorni, che hanno causato una nube di fumo nero visibile da tutta la città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco del comando provinciale dicon un’autobotte, i quali hanno domato l’scongiurando conseguenze ben più gravi. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

Un incendio si è propagato nello stadio Iacovone al termine del match Taranto-Foggia, conclusosi 2-0 per i padroni di casa. Incendio innescato da un fumogeno. Evacuazione e conferenze stampa...

Un vasto incendio ha distrutto 20 ettari di vegetazione in località Statte, in provincia di Taranto. L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco alle prime luci dell'alba.