Dieci anni fa, nel corso di una visita in, il leader cinese Xi Jinping lanciava la sua iniziativa - faro: l'infrastruttura ... Nella recente missione in Cina di Antonio, vicepresidente ...Peril connubio tra Italia eè perfetto perché "noi siamo la seconda manifattura europea e quindi abbiamo bisogno delle materie prime che qui abbandonano e tutto ciò può portare ...Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonioal termine della sua visita in

Tajani in Kazakistan per rafforzare la cooperazione bilaterale ilGiornale.it

Il titolare della Farnesina ha appena concluso un'intensa tre-giorni ad Astana, la prima per un ministro degli esteri italiano dal 1997, portando a casa una serie di accordi strategici.(Open) Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che dopo il viaggio a Pechino, è atterrato in Kazakistan per la sua visita ufficiale nel Paese. "C'è grande interesse per ...