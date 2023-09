Taglio ai prezzi | domani l’incontro tra Urso e i rappresentanti delle industrie

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il ministro Adolfomantiene le promesse. Ilaie il contrasto all’inflazione saranno al centro delche si terrànella sede del Mimit con idell’industria e della grande distribuzione. L’obiettivo è arrivare a un accordo immediato che porti a calmierare idei beni al det. A luglio il Mimit aveva firmato un’intesa con la distribuzione per far partire a ottobre il ‘trimestre anti-vendita’, ma l’accordo sembrava azzoppato in partenza perché la grande industria alimentare lo aveva giudicato non accettabile. Ora però la partita si riapre. Aumentati ianche per colpa dell’inflazione A fare il bilancio dello stato di salute del commercio al detin ...