Tabellone quarti di finale Europei maschili volley 2023 | gli accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ildeidideglidi, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Archiviati i gironi, le squadre ancora in gioco si sono sfidate in un primo turno ad eliminazione diretta ed ora le otto compagini rimaste si incontrano in nuove partite da dentro o fuori. Chi perde poi saluta il torneo continentale, chi vince invece si sposta a Roma per lottare per le medaglie. Gli uomini di Fefé De Giorgi, vincitori del girone A a punteggio pieno, vanno a caccia di un posto nella top 8 per continuare a sognare e provare a difendere il titolo vinto due anni fa. Chi accederà alle semifinali e rimarrà in corsa per il trofeo? Di seguito, ilcon tutti ...