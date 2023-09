(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. - Si è conclusa ladellent, la call for ideas ideata daper favorire l'imprenditorialità e l'innovazione diffusa in agricoltura. Il programma, che ...

Roma, 7 set. - Si è conclusa la prima edizione del Syngentalent, la call for ideas ideata daper favorire l'imprenditorialità e l'innovazione diffusa in agricoltura. Il programma, che ha visto la partecipazione di oltre 70 startup da tutto il territorio nazionale, i cui ...

Syngenta Italia, Abit si aggiudica la prima edizione del Syngentalent Adnkronos

Ideata per favorire l’imprenditorialità e l’innovazione diffusa in agricoltura ha visto la partecipazione di oltre 70 startup da tutto il territorio nazionale ...