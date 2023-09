Sylvester Stallone riceve la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle | la città di cui è originario il padre Frank

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il divo si è recato in Puglia per rendere onore alle sue radici in compagnia del fratelloJr. E la folla non aspettava che lui

e il fratello Frank sono stati in Puglia per ritirare la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle , il paese in provincia di Bari in cui sono cresciuti il nonno e il padre prima di ...(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) Rambonel primo capitolo della saga leggendaria. Un reduce del Vietnam scatena la sua furia contro le umiliazioni subite dal disonesto ...La star di Hollywoode suo fratello Frank, noto musicista, attore e cantautore, sono cittadini onorari di Gioia del Colle. L'onorificenza è stata consegnata in serata dal sindaco Giovanni Mastrangelo ...

Sylvester Stallone e suo fratello Frank Jr. a Gioia del Colle ricevono la cittadinanza onoraria: la diretta La Gazzetta del Mezzogiorno

L'emozione dei parenti intervistati dal TG1 ha spiegato quanto l'evento è stato importante. Sylvester Stallone e suo fratello Frank, noto musicista, attore e cantautore, hanno ...Il divo si è recato in Puglia per rendere onore alle sue radici in compagnia del fratello Frank Jr. E la folla non aspettava che lui ...