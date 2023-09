Sylvester Stallone cittadino onorario di Gioia del Colle | ' Da questa bottega partì mio nonno'

ritorna alle radici e, insieme al fratello Frank, ottiene la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle, piccolo centro del barese del quale era originario il nonno. L'onorificenza è ...Dopo aver salutato, a Gioia del Colle con la famiglia per ricevere la cittadinanza onoraria, la Puglia si prepara ad accogliere un altro attore "muscolare". Una vera icona dei film d'azione: Jean - ...Fotogallery - Gioia del Colle dà la cittadinanza a07/09/23 Madonna, le foto che preoccupano i fan 06/09/23 Fotogallery - Addio al regista Giuliano Montaldo 06/09/23 Fotogallery - Sohpie Turner e Joe Jonas, una coppia da red carpet ...

Sylvester Stallone e suo fratello Frank Jr. a Gioia del Colle ricevono la cittadinanza onoraria: la diretta La Gazzetta del Mezzogiorno

La produzione dell’italiana Ilbe è la stessa che portato in Puglia altri big come Harvey Keitel e Amber Heard. Sul film si sa ancora poco ma il set dovrebbe essere allestito in autunno anche in altre ...«La presenza di Sylvester Stallone a Gioia del Colle, il suo paese di origine, emoziona tutti i gioiesi e tutti i pugliesi. La ricerca del tempo perduto è sempre una delle cose più commoventi e intere ...