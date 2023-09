Surovikin | il generale filo - Prigozhin destinato ad un incarico periferico come ' punizione'

(Di giovedì 7 settembre 2023) L'Istituto per lo studio della guerra (ISW) ha esaminato le voci sulrusso Sergei, dopo che questa settimana è emersa una foto non verificata di lui mentre camminava con sua moglie. ...

Il Cremlino ha commentato l'iniziativa del Regno Unito, che vuole dichiarare il gruppo mercenario russo Wagner un'organizzazione ...Bocche cucite su. Mistero sulvicino a Prigozhin Cresce la tensione tra gli Stati Uniti da una parte e la Russia, la Cina e la Corea del Nord dall'altra.

La biografia del generale Sergey Surovikin è improvvisamente scomparsa dal sito web ufficiale del ministero della Difesa russo, innescando speculazioni su un possibile nuovo incarico per il generale.L’analisi: gli ucraini avanzano sul fronte Sud: possono sfondare la terza linea delle difese nemiche e ritrovare l’affaccio sul Mar d’Azov. Tagliando in due i ...