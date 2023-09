Supplenze docenti 2023 24 | GPS già esaurite per alcune classi di concorso | si passa alle graduatorie di istituto Aggiornato

(Di giovedì 7 settembre 2023)anno scolastico/24: gli Uffici Scolastici sono impegnati nell'attribuzione delle nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 da gaE e GPS in basedomande presentate entro il 31 luglio, entro il quadro di disponibilità presenti. In qualche caso vi è già lo scorrimento per il secondo turno. In altri gli Uffici Scolastici dichiaranole. Cosa significa. L'articolo .

Palese violazione dei diritti deiIl sistema infatti, - prosegue Pizzo - nei turni di nomina successivi riparte con l'assegnazione delledall'ultima posizione in graduatoria ...... per il terzo anno consecutivo, due problematiche di fondo da noi denunciate da tempo:... - prosegue Pizzo - nei turni di nomina successivi riparte con l'assegnazione delledall'...Valditara loda la mini call veloce 'Stiamo lavorando alla modifica del regolamento per le, in modo da consentire la conferma deiprecari sui posti ricoperti per tutta la durata del ...

Supplenze, AVVISO nazionale ricerca docenti A027 Matematica e Fisica per due cattedre al 31 agosto e uno spezzone al 30 giugno 2024 Orizzonte Scuola

Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le prime nomine: elenchi USP in aggiornamento.Conferimento supplenze, lo sfogo di UIL Scuola: 'Un paradosso, la normativa si sta adeguando alla tecnologia e non viceversa'.