Supplenze ATA | quale contratto è più conveniente per raggiungere i 24 mesi utili per la prima fascia?

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ai supplenti iscritti nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terzadel personale ATA, al raggiungimento del requisito di servizio di 24, è consentita la partecipazione al concorso per soli titoli, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali. L'articolo .

Nel 2024 è atteso l'aggiornamento nelle graduatoriedi terza fascia, utilizzate perdopo che sono esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia. Lo definiamo un aggiornamento rivoluzionario perché con l'entrata in vigore del nuovo ...dopo l'esaurimento di prima e seconda fascia, si passa allo scorrimento di terza fascia2023 - 24: ordine, divieti, spezzoni, docenti, posti DSGA ed ex LSU. Le indicazioni nella ...Anzitutto, se si rinuncia alla nomina in ruolo si decade dalle graduatorie24 mesi. Così l'art. ... conseguentemente, non si possono svolgerenelle scuole scelte tramite compilazione dell'...

Supplenze ATA su spezzone orario, il completamento può avvenire su posti dello stesso profilo Orizzonte Scuola

Conferimento supplenze, lo sfogo di UIL Scuola: 'Un paradosso, la normativa si sta adeguando alla tecnologia e non viceversa'.Basti pensare che per le 4 sedi della scuola in organico ci sono appena 11 bidelli, incaricati, su due turni, della sorveglianza degli alunni, delle pulizie, dell’apertura e chiusura della scuola al ...