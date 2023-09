Supplenze 2023 24 | prima la MAD e poi gli AVVISI o viceversa per trovare docenti con titolo?

(Di giovedì 7 settembre 2023)per l'anno scolastico/24: seppure le nomine al 31 agosto e 30 giugno 2024 siano ancora in corso, alcuni Uffici Scolastici hanno già dichiarato esaurite alcune classi di concorso per cui si dovrà attingere alle graduatorie di istituto e, nel caso, aglinazionali. L'articolo .

112 del 6 maggioGaE e GPS: docenti "superati" da chi ha punteggio più basso, chi sono i rinunciatari. L'algoritmo non torna indietro. Nota Milano Quando e come è possibile completare ...... ma assicura che il Ministero sta lavorando per modificare il regolamento relativo alle. ... 2022/sono complessivamente 684.600 posti comuni e 186.205 posti di sostegno. I posti ...... bisogna tenere presente due considerazioni Nomina attribuita ad un docente con punteggio inferiore Attribuzione di nomina diversa da quella prospettata dall'aspirantedocenti, un ...

Supplenze docenti 2023/2024, a Mantova nuovo processo di nomina da GPS Orizzonte Scuola

Una delle principali novità che il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara vorrebbe introdurre è permettere agli insegnanti di sostegno di rimanere nella stessa scuola per l'intero ci ...Il ministro dell’Istruzione: «Stiamo lavorando perché i precari vengano confermati. per tutta la durata del ciclo scolastico degli studenti con disabilità a ...