Superbonus | sale ancora il conto | verso la proroga per i condomini

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 settembre 2023) La parabola delsi arricchisce di un’ulteriore capitolo.una volta a preoccupare il Governo è, da un lato, il saldo dei conti pubblici e, dall’altro, la necessità di tutelare iche non riusciranno a completare i lavori comunicati entro la fine del 2023 (ecco quanto costa la misura allo Stato). Per questo motivo Palazzo Chigi pensa a unadel110% per quanto riguarda i, che scadrà il 31 dicembre. Il tutto mentre infervora la polemica politica tra maggioranza e opposizioni sui contenuti della prossima Legge di Bilancio, che si vorrebbe incentrata su salari, sanità, famiglie e pensioni. Ecco cosa sta succedendo. Un’altradel110%? Innanzitutto un rapido riassunto delle puntate ...