Superbonus | De Bertoldi Fdi | ' buona idea attuata male dall' M5s'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Avrei auspicato che un parlamentare della Repubblica, qual è l'onorevole Agostino Santillo dell'M5s, sapesse distinguere tra la bontà di un'e la cattiva realizzazione che ne è stata fatta. È esattamente questa la mia posizione, tra la scorsa legislatura e la corrente, in merito al: ritenevo, infatti, i sostegni all'edilizia e al rinnovamento energetico una, come lo strumento della cessione del credito, tanto da aver presentato un mio disegno di legge 'ad hoc'. Peccato, però, che se unaviene, come avvenuto grazie all'M5s, nel caso del bonus facciate, o nella proroga senza limitazioni del, quella che poteva essere un'opportunità, si tramuta, come ...

Nella serata di lunedì 27 marzo, la commissione Finanze della Camera ha dato il via libera al decreto sui crediti deldando mandato al relatore, Andrea de(FdI), di riferire in ...Le altre novità sul. L'esame del provvedimento da parte del Parlamento è previsto ... Per salvare le cessioni del 2022, un emendamento riformulato del relatore Andrea de(Fratelli d'...Andrea Dedi Fratelli d'Italia ha presentato un pacchetto di 8 emendamenti che ... come l'allungamento del tempo in cui lo stato potrà risarcire i crediti fiscali guadagnati con il, ...