Superbonus | Conte | ' investimento produttivo ma governo gioca a ' scaricabarile' ' **

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Vi riassumo delle informazioni che difficilmente riuscirete a leggere sui quotidiani. Nei giorni scorsi, durante l'audizione in Commissione ambiente della Camera, Nomisma ha aggiornato i dati sul Superbonus, facendo chiarezza delle tante fandonie dette e scritte in questi giorni". Così Giuseppein un post su Fb. "Nomisma certifica, senza fronzoli, che il Superbonus è stato unmoltoper il Paese: a fronte di 88 miliardi di costo, ha generato un valore economico superiore ai 200 miliardi; ha permesso un risparmio medio in bolletta di 1000 euro per ogni abitazione, con un risparmio complessivo per le famiglie italiane di 30 miliardi di euro; ha contribuito molto efficacemente all'efficientamento energetico degli immobili e quindi all'impatto ambientale, con una riduzione alla metà ...