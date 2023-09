Superbonus | Barelli Fi | ' impossibile sostenerne peso | occorreva rientrare in parametri gestibili'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Sono due gli aspetti relativi al, in questa entità così dannosa nasce sotto il governo Conte e durante il governo Draghi abbiamo cercato di contenere il problema. Non era possibile reggere undi questo genere, non siamo nel Paese delle meraviglie: oggi abbiamo circa 120 miliardi che gravano sui conti pubblici che equivalgono a un punto di Pil sul deficit". Lo ha detto Paolo, presidente dei deputati di Forza Italia, a Radio24.

Hanno pronto un conto da 40 miliardi. Ma lo hanno tenuto in tasca. Sanno che sul tavolo ce ne sono otto, se va bene dieci. Quindi meglio rinviare ...È il giorno del vertice di maggioranza, a Palazzo Chigi, sulla Manovra. Allo studio dell'esecutivo di Giorgia Meloni ci sono nuovi sostegni contro il caro-bollette, bonus benzina contro il ...