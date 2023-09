Stupro al parco Verde di Caivano, la mamma della vittima: «Mi hanno portato via gli altri due bambini» ilmattino.it

Dopo lo stupro delle due cuginette al Parco verde di Caivano e la visita della Premier, il Governo stringe sull'inasprimento delle pene. Salvini: “Chi spara, stupra e uccide, anche se minorenne, deve ...delle vittime dei reati commessi per via telematica» dopo i fatti di Caivano e lo stupro di Palermo. Al Parco Verde dunque dovrebbe arrivare un commissario per la realizzazione del piano di interventi ...