Stretta per le baby gang | carcere e divieto di cellulare

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il Dl Caivano in Cdm: due anni di cella ai genitori se il figlio non va a scuola. E telefoni vietati dal questore Le misure

Il rovescio della medaglia potrebbe essere una nuovail 2024 . Anche perchè, con la nuova classificazione Eurostat che appensantisce i conti dello Stato e le continue polemiche sulla ...SOTTOPONI UN QUESITO L'esperto risponde Scopri di più EBOOK I Focus di Norme & Tributi Scopri di piùsu custodia cautelare Molto significativa la revisione delle condizioniapplicare la ...Assessore Fioroni: "soddisfazionevicenda chiusa con successo, dopo anni incertezze" Perugia, 7 set. 2023 - Oggi a Terni, presso ...una soluzione grazie ad un'operazione realizzata in...

Lotta alle baby gang, carcere per i genitori e stop ai cellulari - Politica - Ansa.it Agenzia ANSA

Trama: L'agente speciale Alex Scott e il campione del mondo dei pesi medi stringono un’improbabile alleanza per compiere una missione altamente rischiosa: recuperare lo Switchblade, l’ultimo e più ...Nel cosiddetto decreto Caivano, che arriva oggi in Cdm e che contiene tra l’altro misure per il contrasto al disagio giovanile, Matteo Salvini (nella foto) promette una stretta conto le baby gang.