Stretta baby gang | ma quale deriva securitaria

(Di giovedì 7 settembre 2023) Zuppa di Porro. Ma permotivo se il governo cerca di fare qualche cosa sulla sicurezza, che tutti tranne Cerasa, considerano un’emergenza, ebbene la sinistra grida allasecuretaria. Che poi non si capisce cosa sia. Ferltrino contro pene minorenni. Non guidano la macchina ci sarà un motivo. Beh fantastico oggi Enzo Cheli scrive sulla Stampa che il premierato èil rischio peggiore che sta correndo questa repubblica. Belpi invece lo ama. Draghi scrive all’economist e poi arriva agli altri giornali degli Elkan e per il Giornale è pro Meloni: mah. Giornale e Libero cambiano i dirttore e ci sono i saluti. Ben arrivato Capezzone a Libero., con Sechi. E sallusti torna al Giornale con Feltri. Caruso ci ha preso gusto oggi non parla del tennis ma del parrucco della Berlinguer, che per lui sarebbe di destra. Grandi manovre in ...

Per contrastare l'illegalità, il governo ha preparato una serie di misure per unasu armi egang, inserita nel decreto Caivano , approdato oggi in Consiglio dei Ministri. Ildaspo comprende una serie di misure per il contrasto della criminalità minorile, con leggi ...... Emergenzagang Verità e falsi miti su bullismo e criminalità minorile Decreto antiGang,... Sarà approntata, poi, unasulla diffusione delle armi anche tra i ragazzi in alcuni ...Avviso orale del questore anche per i minorenni, stop all'utilizzo del cellulare e carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo. La ventilatasulla criminalita' giovanile arriva sul tavolo del consiglio dei ministri che si appresta a varare un decreto legge sulla scia dei fatti di Palermo e Caivano. 7 settembre 2023

Il Consiglio dei ministri si preparara a varare un decreto legge che nasce sulla scia dei fatti di Palermo e Caivano. Tanti i punti controversi, dallo stop ai cellulari in caso di condanna anche non d ...Per contrastare l'illegalità, il governo ha preparato una serie di misure per una stretta su armi e baby gang, inserita nel decreto Caivano, approdato ...