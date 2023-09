Strage Ustica | Meloni | Desecretazione atti? Servono elementi oggettivi

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2023 “Ladeglisu? Non ho problemi a chiederla", ma "spero di avere deglipiùper essere credibile". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Giuliano Amato su. "Non ho sentito Macron, immagino vedrò tra domani e dopodomani perché sono in partenza per per il G20 di Nuova Delhi: non ho nessun problema sul piano diplomatico a porre questioni ai nostri partner, però queste cose si fanno sulla base diche io ho chiesto a Giuliano Amato. Qualora dovessi avere quegli...

L'argomento principale di riflessione, di queste settimane, per i grandi giornali, inspiegabilmente, ma non troppo, è la vicenda del mig libico di cui ha parlato, intervistato da Simonetta Fiori, l'ex ...1 -, IL SUPERTESTIMONE NELLA SALA OPERATIVA: 'ECCO COSA SUCCESSE CON IL MIG LIBICO, I DUE MIRAGE E IL TOMCAT' Andrea Purgatori per www.huffingtonpost.it - articolo del 23 ottobre 2013 andrea ...di, Giuliano Amato è credibile . Questo è il responso del sondaggio che Money.it ha voluto lanciare dopo che l'ex presidente del Consiglio, in una intervista rilasciata al quotidiano La ...

L’argomento principale di riflessione, di queste settimane, per i grandi giornali, inspiegabilmente, ma non troppo, è la vicenda del mig libico di cui ha parlato, intervistato da Simonetta Fiori, l’ex ..."Non ho sentito Macron, che immagino vedrò nei prossimi giorni al G20, e" sul dibattito su Ustica "ho già detto quello che penso: ...