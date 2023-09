Strage di Ustica | protesta davanti all' ambasciata francese a Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Potere al Popolo, Cambiare Rotta, Osa e altre sigle in piazzaall'per chiedere verità sulladi. Alcune decine di persone si sono radunate, dietro al cordone di polizia, di fronte a Palazzo Farnese in segno dia seguito delle dichiarazioni dell'ex premier Giuliano Amato sulle presunte responsabilità francesi. "Le dichiarazioni di amato sono importanti ma non si tratta di rivelazioni. Lo aveva già detto Cossiga 15 anni fa. Siamo qui per dire che serve verità per ladi, per ricordare il ruolo colonialista della Francia che voleva colpire un leader panafricanista come Gheddafi oltre alla connivenza dei vertici civili e militari italiani. Alessandro Perri della Rete dei ...