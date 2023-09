Strage di Brandizzo | l' ex collega degli operai morti | Sapevamo di correre dei rischi

(Di giovedì 7 settembre 2023) commenta 'Ho lavorato per due anni e mezzo alla Sigifer e so per certo che l'interruzione ferroviaria non c'era mai'. Sono le parole di un ex dipendente della ditta che si occupava dei lavori sui ...

Sono le parole di un ex dipendente della ditta che si occupava dei lavori sui binari a cui appartenevano le cinque persone morte nelladi. Il ragazzo, intercettato da 'Pomeriggio ...Il ministro per le Infrastrutture terrà un'informativa urgente sul disastro costato al vita a 5 ...Franco Sirianni: "Si trattava di un intervento banale che poteva essere rimandato. Ho la coscienza a posto ma non ho ...

Strage Brandizzo, il titolare della Sigifer: Era un lavoro banale, il tecnico in lacrime: Non avevo interruzione Fanpage.it

A "Pomeriggio Cinque" parla un ex dipendente della Sigifer: "Dare comandi a voce era la prassi" ...«No, non è assolutamente una cosa normale. Per noi la sicurezza è sempre stata al primo posto. I ragazzi lo sapevano. Non volevo nemmeno usassero il cellulare durante i ...