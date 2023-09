Strage di Brandizzo | Antonio Massa confessa in lacrime | ha dato il via ai lavori senza autorizzazione

(Di giovedì 7 settembre 2023)è sopravvissuto all’incidente ferroviario di, dove sono morti 5 operai, travolti da un treno in corsa. Il tecnico di Rfi è indagato per omicidio colposo e per disastro ferroviario. La Procura di Ivrea in questi giorni ha verificato che quella notte si sono verificate gravi violazioni della procedura di sicurezza. E dopo alcune testimonianze che hanno avvalorato quella che inizialmente era solo un’ipotesi degli inquirenti, arriva la prova schiacciante: la confessione disulladidi, le prove controSin dalle prime indagini della procura, sembrava plausibile che l’episodio catastrofico della morte di 5 operai a ...

Alla fine lo ha ammesso facendo chiarezza sulladel treno dicostata la vita a 5 operai. Antonio Massa, interrogato dai magistrati ha dichiarato: " No l'interruzione della linea non me l'avevano ancora data ". Il racconto in ...Così, in lacrime, ha parlato Antonio Massa, uno dei due operai superstiti alladi. Così ha ammesso quello che già tutto portava a credere. Il semaforo verde per iniziare i lavori sui ...leggi anche, Procura: "Altre volte operai sui binari con i treni" FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Treno travolge operai sui binari, cinque morti nel ...

Strage di Brandizzo: fratello Kevin in procura come teste - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

TORINO – “Ragazzi se vi dico ‘treno’ andate da quella parte eh”. È quanto si sente in un breve video girato la sera del 30 agosto, pochi minuti prima dell’incidente ferroviario a Brandizzo, nel Torin ...La voce di Antonio Massa è diventata familiare a quanti, nell'ultima settimana, hanno guardato il video custodito nel telefono di Kevin Laganà e che è diventato la ...