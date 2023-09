Strage Brandizzo | Landini Cgil | Si è determinato modello fondato su sfruttamento lavoro

Il prossimo 14 settembre alle ore 9 il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini terrà una informativa urgente nell'Aula della Camera sulla tragedia di. Si apprende a Montecitorio da fonti parlamentari di maggioranza.La voce fuori campo: 'Quando dico 'treno' andate da quella parte' La manutenzione sarebbe stata programmata in un altro punto della rete ferroviaria, poi gli operai sono stati destinati a. ...Quella notte nei pressi della stazione di(Torino) andavano sistemati sette metri di binario. Un lavoretto da poco, un paio d'ore circa. Per il tipo di lavorazione previsto, la ditta incaricata incassa 50 euro al metro. A cui vanno ...

Strage Brandizzo, il titolare della Sigifer: Era un lavoro banale, il tecnico in lacrime: Non avevo interruzione Fanpage.it

Cinque telefonate in 26 minuti, due treni in ritardo, una consuetudine che si è trasformata in tragedia: tutti i passaggi della strage di Brandizzo ...Un lavoro da un’ora per un appalto da 750 euro. I cinque operai maciullati dal treno a Brandizzo dovevano sistemare sette metri di binario, come riporta La Stampa, e per questo tipo di intervento la d ...