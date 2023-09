Storia del Generale Ferrante Gonzaga | il primo caduto dopo l' 8 settembre 1943

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 settembre 2023) IlPrincipeVincenzodi Vescovato ne era già convinto nei giorni successivi alla caduta di Mussolini il 25 luglio: avrebbe compiuto qualunque sacrificio per difendere la Bandiera italiana dall'aggressione degli ex alleati tedeschi.comandava allora la 222a Divisione di Artiglieria Costiera, impegnatai fatti del luglionell'organizzazione della difesa dell'area di Salerno. Le difficoltà e le angosce di quei giorni,le riportò in una lettera alla sorella scritta sotto gli incessanti bombardamenti alleati che preparavano lo sbarco nel porto della città che il nobile ufficiale nato a Torino cercò di difendere schiacciato da due forze soverchianti con un manipolo di ...