Stop al blocco diesel Euro 5 in Piemonte | governo approva decreto

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) -aldelle auto5 in 76 comuni del. Il Consiglio dei ministri hato ilLegge che rimanda ilall'1 ottobre del 2024. "L'obiettivo più importante da raggiungere, nel più breve tempo possibile, era quello di scongiurare ildei veicoli5 ina partire dal 15 di settembre. Ci siamo riusciti ma la soluzione non era semplice e il risultato per nulla scontato, ha commentato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. “È il risultato – aggiunge il ministro Pichetto Fratin – delle interlocuzioni avute nelle settimane scorse tra i ministeri competenti e le Regioni del bacino ...

