“Sto ancora tremando” Paura per Nunzia De Girolamo | aggredita mentre era in macchina

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 settembre 2023)De, racconto choc a Estate in Diretta: la giornalista e conduttrice ha vissuto un momento drammatico. Cosìsi prepara a sfidare a colpi di share di ascolti i due colleghi, ovvero Giovanni Floris con il suo diMartedì in onda su La7, e anche Bianca Berlinguer e il suo È sempre Cartabianca su Rete 4.De, infatti, andrà a coprire il vuoto lasciato da Bianca Berlinguer su Rai 3 con nuovo programma che secondo le indiscrezioni di TV Blog si chiamerà ‘Avanti Popolo”. >“Guardate cosa ha fatto”. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, il gesto subito notato Che programma sarà? ScriveTv Blog come: “sono in corso interlocuzioni con vari giornalisti per la creazione di un gruppo di ospiti fissi di Avanti popolo. Tra i nomi di coloro che ...