Starting Grants | ricercatori a inizio carriera | 628 mln a 400 giovani | 57 sono italiani

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il Consiglio europeo della ricerca (Cer) ha annunciato oggi i vincitori dell’ultima tornata di sovvenzioni di avviamento (). Il finanziamento – del valore di 628 milioni di euro – aiuterà iad avviare progetti, formare la propria équipe e perseguire le migliori idee scientifiche. Deiche hanno conquistato le sovvenzioni 57, secondi solo alla Germania che ne conta 66. Il finanziamento consentirà, ad esempio, di studiare l’atmosfera di Venere per comprendere meglio l’abitabilità al di fuori della Terra, analizzare i parassiti che causano la malaria o esaminare come gli algoritmi vengono impiegati sul luogo di lavoro per supervisionare i dipendenti.compresi tutti ...