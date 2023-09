Starfield | come vendere oggetti

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 7 settembre 2023) In questa guida andremo a scoprirein. Scopriamo tutti i dettagli su questa pratica del nuovo titolo targato Bethesdainè relativamente semplice, anche se ci sono alcune cose che i giocatori dovranno tenere a mente,, ad esempio, la differenza tra i mercanti. Per cominciare, alcuni mercanti acquisteranno solo determinati tipi di merci e i giocatori potrannosolo gliche portano con sé o quelli che si trovano nelle stive delle loro navi. Anche in questo caso, però, non è complicato entrare nelle giuste dinamiche., ovviamente, servirà a farvi guadagnare crediti extra ma, per farlo, ci sono ...