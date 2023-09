Stadio Roma Gualtieri | L’impianto si farà

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Se si prevedono problemi con gli espropri dei terreni per la realizzazione dello? No. Losi, i terreni sono tutti del Comune di, il fatto che l’esproprio non fosse trascritto non vuol dire che non ci sia l’esproprio”. “C’è soltanto la necessità di entrare in possesso di terreni che sono del Comune ma di cui il Comune finora non ha preso possesso. È parte della procedura per la realizzazione dello, è una procedura complessa ma è tutto nella norma”. Lo ha detto il sindaco di, Roberto, in merito all’iter per la realizzazione dellodellaa Pietralata, a margine della presentazione dell’avvio del dibattito pubblico sull’opera oggi in Campidoglio. (Mgn/ Dire)