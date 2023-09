Spreco alimentare | Coldiretti denuncia | in Italia ogni anno costa 9 miliardi l’anno come una finanziaria

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nelle casene si gettano mediamente a settimana 674,2 grammi di cibo pro capite:che a livello nazionale9,2per l’intero, in praticauna manovra: è quanto emerge dal rapporto della. Lo studio “La spesa green deglini, dal bio al km 0 fino al ritorno del piatti poveri anti” è stato diffuso in occasione dell’inaugurazione del Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale, con il presidente nazionale Ettore Prandini allo stand C13 padiglione 30 della fiera di Bologna. Piatti sani a basso costo: la dieta mediterranea si conferma vincente (e conveniente)emerge dal rapporto della“La ...

Con l'inflazioneche è stata pari al 9,8% ad agosto secondo l' Istat e i rincari che ... anche riducendo lo. E le ricette della tradizione popolare con il riutilizzo degli avanzi o di ...Con l'inflazionea due cifre, cambiano i comportamenti degli italiani che saranno protagonisti al Sana di ...del Sana nel quartiere fieristico di Bologna tornano i piatti poveri anti -...Con l'inflazionea due cifre, cambiano i comportamenti degli italiani che saranno protagonisti al Sana di ...30 (padiglione 30 allo stand C13), tornano i piatti poveri anti -della ...

Troppo buono per essere buttato via la Repubblica

Con il caro spesa torna la cucina povera dei piatti anti-spreco preparati in quasi 7 famiglie su 10 (68%) con una svolta green spinta dall'impennata dei prezzi che sta mettendo in difficoltà soprattut ...Con il caro spesa torna la cucina povera dei piatti anti spreco preparati in quasi 7 famiglie su 10 (68%) con una svolta green spinta dall'impennata dei prezzi che sta mettendo in difficoltà soprattut ...