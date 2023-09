Splendida come la mamma Milla a cui assomiglia tantissimo | ma con gusti diversi in fatto di rossetto

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 settembre 2023) Al Festival del Cinema di Venezia vanno in scena anche le nuove beauty muse del futuro.lae giovanissima modella Ever Anderson, figlia d’arte della top model e attriceJovovich e musa della campagna Spring Summer 2023 di Miu Miu. Un personaggio in ascesa da non perdere di vista, sempre più presente sui fashion magazine più quotati grazie al viso angelico e allo charme contemporaneo per il quale è seguitissima sui social. Venezia 2023: i beauty look più belli dai ...