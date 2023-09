Spelldrifter è ora gratis su Epic Store!

(Di giovedì 7 settembre 2023) Questa settimana sull’Games Store potrete trovare, un divertente ibrido tra GDR tattico e gioco di carte Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochidell’Games Store. Ogni settimana il negozio digitale dioffre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovaresull’Store, un divertente ibrido tra GDR tattico e gioco di carte. L’Store vi permette di affrontarele sfide diè un titolo molto originale che unisce gli ...

