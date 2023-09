Sparandeo | la Strega nel cuore | “Ora i tre punti | ai tifosi dico di voltare pagina”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa maglia del Benevento l’ha indossata ufficialmente l’ultima volta il 4 dicembre 2018, gara di Coppa Italia vinta di misura (1-0) con il Cittadella. Il giallorosso, però, Lucalo porta impresso sulla pelle. Il difensore classe 1999 ha deciso di sposare in estate il progetto dell’ambizioso Trapani e, nonostante la distanza, laoccupa sempre un posto di rilievo nei suoi pensieri. Le vicissitudini del Benevento non lo lasciano certamente indifferente. Anche e soprattutto adesso che la squadra della sua città si ritrova nuovamente a dover combattere e sgomitare in serie C. “Non ho visto la partita con la Turris, ma dopo sono andato a rivedere le immagini e mi sono fatto raccontare cosa era successo“, dichiara, “da tifoso del Benevento vivo male il risultato negativo, ma sono cose che ...