Spaccia crack ai domiciliari | arrestato 42enne

(Di giovedì 7 settembre 2023) Casaluce. A finire in manette per mano dei Carabinieri con l’accusa di spaccio di droga è stato undi Casaluce, in provincia di Caserta, già ristretto aiper reati in materia di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di 26 dosi. É accaduto nella tarda serata di ieri quando i militari della Stazione di Teverola, nel corso di controlli, hanno notato nei pressi dell’abitazione delmovimenti sospetti da parte di alcuni giovani che si allontanavano furtivamente dallo stabile. A seguito dell’immediata perquisizione domiciliare i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità dell’26 dosi die la somma di euro 434,00 in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio. All’interno dell’abitazione era presente anche un videocitofono ...

... già noti nella zona, legati soprattutto allo spaccio (e consumo) di droga, ultimamente. ... incontrarsi di persona" e magari allontanare per qualche minuto chie beve. Il suggerimento è ...Lo stesso, nel corso di un controllo in via Santi Amato, nota piazza di spaccio siracusana, è stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, 16 dosi di hashish, 5 dosi die 118 euro in ...di, 25 gr. di hashish e circa 700 in banconote di vario taglio e per il ragazzo era stato disposto dall'autorità giudiziaria l'obbligo di permanere a casa dei genitori. = '1693041453' AND ...

Centro storico, senegalese spaccia crack/cocaina: arrestato dai ... Liguria Notizie

Era ai domiciliari ma continuava a spacciare. Questo quanto emerso durante un controllo dei carabinieri nell'Agro aversano. A finire in manette è stato un 42enne di Casaluce, ...Ieri i carabinieri del Nucleo operativo del Comando provinciale di Genova hanno arrestato un giovane senegalese, con precedenti di polizia e mai rimpatriato, per detenzione di sostanze stupefacenti e ...