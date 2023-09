“Souvenir” il nuovo viaggio musicale di Emma

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il 13 ottobre fuori ovunque "", ildi, anticipato dai brani "Iniziamo dalla fine", attualmente in radio, e Mezzo mondo.L`album, in uscita per Capitol/Universal Music, è disponibile da oggi in pre-order. "" raccoglie le immagini, i colori e le emozioni sentite e vissute dain più di due anni. È l`istantanea, ferma nello spazio e nel tempo, di uncapitolo della sua vita. Scritto nei luoghi più disparati, "" è un disco ricco di produzioni diverse in cui emergono tutte le sfumature della voce di, che ancora una volta non si mette in gioco solo come interprete, ma anche come autrice. Ilè ciò che resta di questo incredibile ...

