Sophie Codegoni e Basciano | nuovi indizi dai social | la crisi esiste?

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 settembre 2023) Come stanno le cose tra i Basciagoni? Spuntanodaitrae AlessandroAlessandrocontinuano a monopolizzare l’attenzione suidopo gli ultimi discussi giorni nei quali hanno spaventato i fan, portando a galla lache da qualche tempo si è innescata nel loro rapporto. A svelare deisullatra i due è stata SDTL Gossip, nuova pagina di gossip gestita da Sonia Bruganelli. “Era tutto pronto:, neo mamma, sarebbe dovuta partire in coppia con Antonella Fiordelisi come concorrente della nuova edizione di “Pechino ...